В республике продолжается реализация пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты». — 2019.08.14

Его суть в том, что пособия по временной не_трудоспособности, беременности и родам теперь выдаются не работодателем, а напрямую фондом соц_страха.

Как отметили в ведомстве, основная проблема, которую помог решить проект – это выплата денег застрахованным гражданам, независимо от финансового положения организации. Еще одни плюс, уже для работодателей – значительно упростился процесс составления отчетности.

На первоначальном этапе возникали сложности со сроками подачи документов. В основном, из-за ошибок работодателей и застрахованных лиц при оформлении бумаг. В связи с этим, сотрудники Фонда рекомендуют всем организациям и предприятиям зарегистрироваться в Личном кабинете на официальном сайте ведомства. Если же все-таки произошла задержка выплат, следует обратиться к работодателю. При необходимости можно позвонить в региональное отделение Фонда социального страхования по телефону 48-два нуля-28.