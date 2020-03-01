В республике принимают дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков

До первого июня приостановлена работа санаториев, курортных объектов, оздоровительных детских лагерей. До этого времени закрыты и горнолыжные трассы в Приэльбрусье. Также ограничена деятельность торговых и развлекательных комплексов: временно приостановлено посещение кафе и ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, салонов красоты, бассейнов и других организаций, где необходимо очное присутствие. Такие меры распространяются на период до пятого апреля. Под запретом — проведение торжественных, развлекательных и спортивных мероприятий. Все массовые акции отменены или перенесены на более поздний срок. Также власти Кабардино-Балкарии настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от поездок за пределы региона и, тем более, за рубеж.