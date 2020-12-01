В республике подводят предварительные итоги программы по раздельному сбору мусора





Реализуют ее в рамках национального проекта «Экология». Первый контейнер оранжевого цвета появился два года назад в Нальчике у подножия Кизиловки. В такие собирают пластик. Сейчас их в столице республики 250, в Прохладном и Майском — по 10. Помимо этого, на нальчикских улицах есть баки для сбора хлебобулочных изделий. Их устанавливают по заявкам жителей. Количество контейнеров для сбора остатков хлеба доходит до 50-ти. Их содержимое направят на производство органических удобрений. А вот пластиковую тару, параллельно с другими твердыми отходами, вывозят на Урванский и Прохладненский полигоны.

Главная задача – снизить объемы захоронений на полигонах за счет повторного использования коммунальных отходов. Решить ее можно только при активном участии каждого человека, подчеркивают в профильном министерстве.