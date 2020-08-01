В республике обновляют региональные трассы перед началом нового учебного года





Особое внимание – пешеходным переходам рядом со школами и детскими садами. Дороги приводят в соответствие с федеральными стандартами. Где необходимо, меняют знаки и обновляют разметку. Работу ведут по всей Кабардино-Балкарии представители Минтранса, в чьем ведении – около трех тысяч километров трасс общего пользования регионального значения.

Также у дорог вблизи образовательных учреждений представители Минтранса приводят в порядок газоны.