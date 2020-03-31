В республике новых выявленных больных с коронавирусной инфекцией нет. К настоящему моменту подтвержденных случаев по-прежнему шесть. Об этом сегодня утром заявили в Оперативном штабе.

В инфекционном госпитале лечение проходит 21 пациент. Вчера 7 человек были выписаны, ни у одного из них коронавирусная инфекция не подтвердилась. 1044 человека – на самоизоляции. Чтобы более оперативно реагировать на обращения жителей республики, создана горячая линия «Врачи рядом». Телефоны работают во всех городских и районных поликлиниках.