В республике новых выявленных больных с коронавирусной инфекцией нет. К настоящему моменту подтвержденных случаев по-прежнему шесть. Об этом сегодня утром заявили в Оперативном штабе.

В инфекционном госпитале лечение проходит 21 пациент. Вчера 7 человек были выписаны, ни у одного из них коронавирусная инфекция не подтвердилась. 1044 человека – на самоизоляции. Чтобы более оперативно реагировать на обращения жителей республики, создана горячая линия «Врачи рядом». Телефоны работают во всех городских и районных поликлиниках.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.03.31

— Нобэ щыщ1эдзауэ КъБ-м ц1ыхухэр хуиту уэрамым дэт хъунукъым.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.03.31

— Владимир Путин коронавирусха къажау къошакъ мадарланы белгилегенди.

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.03.31

— В КБР введен режим полной самоизоляции.

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