В республике началась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 2019.05.23





В настоящий момент в Нальчике приступили к капитальному ремонту двух улиц: Муртазовской и Аэропортной. Подрядчикам пришлось полностью удалять основание и укладывать новую дорожную одежду. Сейчас крепят бордюры, после приступят к укладке асфальтобетона. Напомню, по нацпроекту, Нальчик получил около четырёхсот пятидесяти миллионов рублей на ремонт шестнадцати улиц. Объекты, которые требуют капитального ремонта в первую очередь, выбирали с учетом анализа обращений жителей Нальчика, а также сайта убитых дорог ОНФ. Самыми крупными являются улицы Кирова и Шогенцукова. Как отмечают в столичной мэрии, в целом действие нацпроекта рассчитано на ближайшие 6 лет. За это время восстановить планируют около полусотни улиц.