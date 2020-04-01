В республике борются с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и на уровне муниципалитетов. В нальчикских многоквартирных домах коммунального типа проводят обеззараживающие процедуры

Дезинфицирующим средством обрабатывают места общего пользования. Инициатива принадлежит мэрии города. В течение нескольких дней сотрудники Муниципальной управляющей компании побывали в зданиях, расположенных в микрорайонах «Искож», «Александровка», «Дубки». Сегодня обработку провели в доме на улице Идарова. Поверхности в местах общего пользования дезинфицируют средством, содержащим хлор. Специалисты говорят о его эффективности в борьбе с болезнетворными микроорганизмами. Жильцы на санобработку помещений реагируют положительно.