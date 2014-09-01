В КБР – 66 новых случаев заражения инфекцией





Такой показатель Оперштаб фиксирует уже третьи сутки подряд. Выздоровели еще 78 жителей Кабардино-Балкарии. Трое от последствий болезни скончались. В регионе действуют 4 госпиталя особо опасных инфекций. Медицинскую помощь в них получают 539 пациентов. Из них 66 переносят болезнь в тяжелой форме и остаются в реанимациях. Более тысячи лечатся амбулаторно. За минувшие сутки провели свыше 1200 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали больше 735 тысяч.