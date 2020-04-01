В республике – 10 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Данные за прошедшие сутки распространил оперативный штаб.
За кадром: В целом число зараженных пациентов на сегодня – 22. Семеро из них находятся в инфекционном госпитале, 15 – проходят лечение на дому в режиме самоизоляции. Это те, кто переносит болезнь в легкой форме. Накануне из инфекционного госпиталя выписали одного пациента, который выздоровел после перенесенного коронавируса. В целом под наблюдением врачей сейчас находятся 960 человек. Медики республики провели уже около трех с половиной тысяч тестов.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.08

— КъБ-м иджыри ц1ыхуипщ1ым короновирус я1эу къыщахутащ.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.04.08

— Республиканы башчысы Казбек Коков РФ-ны правительствосуну транспорт министири Евгений Дитрих бла видеотюбешиу бардыргъанды.

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.04.08

— Сегодня Владимир Путин провел селекторное совещание с губернаторами.

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Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.04.08

— КъБ-м иджыри ц1ыхуипщ1ым короновирус я1эу къыщахутащ.

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