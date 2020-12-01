В республиканском управлении Роспотребнадзора подвели итоги горячей линии по услугам такси


Обработано свыше 70 обращений, поступивших от потребителей. В числе наиболее частых проблем – задержка транспорта, отсутствие информации о перевозчике, которую должны предоставить диспетчеры, а также повышение стоимости проезда из-за плохой погоды. Не редкость и отказ водителя от поездки в связи с дальностью маршрута. Также данЫ консультации по жалобам на грязь в салоне автомобиля, грубое поведение сотрудников такси, отсутствие детского кресла и курение во время перевозки. По итогам горячей линии подготовлено семь проектов претензий и один – искового заявления, отметили в Роспотребнадзоре.

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