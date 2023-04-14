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В республиканском онкодиспансере прочли лекцию о злокачественных новообразованиях

В республиканском онкодиспансере прочли лекцию о злокачественных новообразованиях

14.04.2023 | 15:54
Первым делом незамедлительно надо обратиться к узкому специалисту онкологу- маммологу, там определяется уже степень, стадия заболевания, Речь – о раке молочной железы. Эндокринолог Инесса Журтова объясняет, как действовать пациентам с таким диагнозом, а также с новообразованиями в предстательной железе. В Республиканском онкодиспансере этой теме посвятили целую лекцию. Вопросы эндокринологу звучали самые разные: как часто необходимо проводить диагностику и принимать те или иные препараты, в каких случаях назначают заместительную гормональную терапию… В зале – практикующие врачи и сами онкобольные. Такой диагноз – не приговор, если вовремя обратиться к врачам и тщательно следовать их рекомендациям, говорит Инесса Журтова. Задача – продлить жизнь пациентам и сделать ее максимально насыщенной. Чтобы помочь пациентам справиться с эмоциональным дискомфортом, на эту же встречу пригласили психолога. Она будет работать в рамках «Школы пациента», которая действует в диспансере. Здесь же людям предложили поделиться опытом жизни с непростым заболеванием. Беседы в онкодиспансере открыли череду запланированных встреч. Лекции здесь прочитают и другие узкие специалисты, которые задействованы в борьбе с опухолями. Следующим планируют пригласить кардиолога.   https://t.me/vestikbr
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