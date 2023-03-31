В республиканском Кардиодиспансере число высокотехнологичных операций значительно увеличилось

В Кардиологическом диспансере проводят экстренную операцию. Пациента привезли с острой болью в груди. Врачи поставили диагноз: инфаркт миокарда, острый коронарный синдром. Сначала провели диагностику, и по результатам решили, что делать дальше.
Неотложную помощь оказали пожилому нальчанину – сделали эндоваскулярную операцию. Пациенту установили в пораженный сосуд стент. Он позволит крови циркулировать свободно.
Плюс в том, что это малоинвазивное вмешательство: все манипуляции производят через прокол в лучевой артерии. Находится она в области предплечья. Пациент без наркоза, в сознании. В среднем такие операции длятся около получаса.
С помощью монитора можно наблюдать за действиями врачей. Поблизости – реаниматолог и два сосудистых хирурга – на случай, если вдруг возникнут осложнения.
Операция, по словам врачей, прошла удачно. В Кардиодиспансере достаточно квалифицированных специалистов, которые владеют актуальными методами хирургического вмешательства и умеют работать с современным оборудованием.
В прошлом году здесь провели больше 1300 операций, восстанавливающих кровоток. Это на треть больше плана, установленного программой «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Чаще стали оперировать и пациентов с онкологическими заболеваниями. Это и плановые и экстренные вмешательства. Выполнять их позволяет техника, которую систематически покупают для медучреждения.
В этом году планируется закупка второй ангиографической установки, будет начат ремонт помещения под новый ангиограф. В прошлом году был закуплен новый компьютерный томограф, в этом году уже начат ремонт помещения под новый компьютерный томограф, планируется закончить ремонт в начале лета.
Помимо этого, в Кардиологическом диспансере планируют открыть аптеку. Она обеспечит бесплатными препаратами тех, кто перенес инфаркт, инсульт, и пациентов после операций.
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