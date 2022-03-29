Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов оценил работу нового диагностического оборудования в республиканской больнице, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. Согласно региональному проекту Минздрава КБР «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Республиканской клинической больнице установлено новое медицинское оборудование – специализированный 128-срезовый компьютерный томограф для исследования сердца и сосудов и высокопольный магнитно-резонансный томограф. Магнитно-резонансный томограф стоимостью 77,7 млн рублей предназначен для проведения обследований пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, которые получают лечение в Региональном сосудистом центре РКБ. Чаще всего это пациенты с инсультами и черепно-мозговыми травмами. Томограф обладает большим диагностическим потенциалом в области передовых технологий магниторезонансной диагностики. Магнит с высокой однородностью поля позволяет проводить практически все диагностические исследования с уникальной точностью. Это универсальная машина, на которой возможно исследовать и другие ткани и органы, выявлять даже самые мелкоочаговые патологии. 128-срезовый компьютерный томограф стоимостью 74,5 млн рублей имеет программные пакеты для анализа состояния сосудов, оценки кальциевого индекса для раннего выявления атеросклероза, анатомии и функциональных показателей сердца, гематомы и анализа аневризмы сосудов. В настоящее время это первый томограф такой производительности в государственном учреждении. Работу новых томографов оценил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. Он подчеркнул, что закупке современного медицинского оборудования власти региона уделяют особое внимание, так как точная диагностика лежит в основе правильной постановки диагноза. По нацпроекту «Здравоохранение» в 2019-2021 годах Минздравом КБР приобретены и установлены в подведомственных учреждениях двенадцать современных компьютерных рентгеновских томографов и три магнитно-резонансных. Если в 2013 году в госучреждениях здравоохранения не было ни одного КТ или МРТ, то в настоящее время современное диагностическое оборудование высокого класса имеется во всех ключевых лечебных организациях республики. Следует отметить, что томографы были приобретены до существенного их удорожания, в настоящее время их стоимость достигает порядка 150-170 млн рублей