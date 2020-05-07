В Республиканской клинической больнице КБР усилены меры безопасности

В условиях распространения коронавируса в лечебных учреждениях Кабардино-Балкарии усилены меры эпидемиологической безопасности в. Обследование на новую инфекцию организовано в Республиканской клинической больнице.

В приемном отделении у экстренных пациентов берут мазки микрофлоры носа и рта. Госпитализация плановых больных допускается только в исключительных случаях — по направлению из территориальной поликлиники. Обязательное условие: наряду с результатами основных обследований необходимо предоставить и заключение тестирования на COVID-19. Оно должно быть получено не позднее суток до момента самой госпитализации, сообщается на сайте РКБ.