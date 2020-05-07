В Республиканской клинической больнице КБР усилены меры безопасности

В условиях распространения коронавируса в лечебных учреждениях Кабардино-Балкарии усилены меры эпидемиологической безопасности в. Обследование на новую инфекцию организовано в Республиканской клинической больнице.

В приемном отделении у экстренных пациентов берут мазки микрофлоры носа и рта. Госпитализация плановых больных допускается только в исключительных случаях — по направлению из территориальной поликлиники. Обязательное условие: наряду с результатами основных обследований необходимо предоставить и заключение тестирования на COVID-19. Оно должно быть получено не позднее суток до момента самой госпитализации, сообщается на сайте РКБ.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.07

— КъБ-м covid-19 вирусыр къызэуэл1ахэм я бжыгъэр 1000м щ1игъуащ.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.05.07

— В.Путин видоконференция халда кенгеш бардыргъанды.

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.07

— В КБР 1008 человек заражены коронавирусом.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.05.07

— КъБ-м covid-19 вирусыр къызэуэл1ахэм я бжыгъэр 1000м щ1игъуащ.

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Радио КБР 15.00 bal – 2020.05.07

— КъМ-ны парлементини кезиулю жыйылыуу болгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2020.05.07

— В КБР 1008 человек заражены коронавирусом.

Подробнее