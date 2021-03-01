В Республиканской юношеской библиотеке имени Кязима Мечиева завершили ремонт





Она работает больше полувека, а в здании на пр.Шогенцукова в Нальчике располагается с 90-х годов. Все это время капитального ремонта здесь не было.

Ремонт начали в прошлом году в рамках подготовки к столетию республики. Специалисты перестелили крышу, обновили потолки, провели малярные работы, установили новую сантехнику. В коридорах теперь кафельный пол, а в читальных залах появились новые полки. Во время ремонта библиотеку для посетителей не закрывали, но действовали ограничения. Теперь же она заработает в полную силу. Юным читателям здесь доступны свыше 80-ти тысяч книг.