В Республиканской детской клинической больнице в Нальчике начался капитальный ремонт

Капитальный ремонт в Республиканской детской клинической больнице идет полным ходом. Лечебное учреждение получило больше 120 миллионов рублей из резервного фонда федерального правительства после того, как в августе 2021-го года состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Несмотря на восстановительные работы, больница действует в штатном режиме. Во всех шести корпусах единственного в регионе детского стационара такого уровня заменят крышу, окна и двери, все коммуникации, систему вентиляции и пожарную сигнализацию. Появятся палаты с отдельными санузлами. Кроме того, полностью обновят внутреннюю отделку и фасад, благоустроят территорию. Помимо ремонта, предусмотрели закупку медицинского оборудования, в том числе в дополнительный хирургический корпус, который планируют создать. Медики уверены: новшества позволят проводить здесь высокотехнологичные операции. Еще одним значимым событием станет открытие нового приемного отделения. Капитальное восстановление – процесс трудоемкий. Обновленная Республиканская детская клиническая больница должна полностью заработать в конце этого года.