home
Главная
>
Новости
>
В Республиканской детской клинической больнице в Нальчике начался капитальный ремонт

В Республиканской детской клинической больнице в Нальчике начался капитальный ремонт

18.01.2022 | 16:06
Капитальный ремонт в Республиканской детской клинической больнице идет полным ходом. Лечебное учреждение получило больше 120 миллионов рублей из резервного фонда федерального правительства после того, как в августе 2021-го года состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Несмотря на восстановительные работы, больница действует в штатном режиме. Во всех шести корпусах единственного в регионе детского стационара такого уровня заменят крышу, окна и двери, все коммуникации, систему вентиляции и пожарную сигнализацию. Появятся палаты с отдельными санузлами. Кроме того, полностью обновят внутреннюю отделку и фасад, благоустроят территорию. Помимо ремонта, предусмотрели закупку медицинского оборудования, в том числе в дополнительный хирургический корпус, который планируют создать. Медики уверены: новшества позволят проводить здесь высокотехнологичные операции. Еще одним значимым событием станет открытие нового приемного отделения. Капитальное восстановление – процесс трудоемкий. Обновленная Республиканская детская клиническая больница должна полностью заработать в конце этого года.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных