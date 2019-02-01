В республиканской детской библиотеке прошёл очередной конкурс чтецов, посвященный Международному дню родного языка — 2019.02.22





В этом году участники обратились к творчеству Бекмурзы Пачева, Кязима Мечиева, Алима Кешокова, Кайсына Кулиева, Танзили Зумакуловой и Инны Кашежевой. На мероприятие пришли школьники, воспитанники литературной студии «Свеча» и студенты КБГУ. Ребята читали стихи на кабардинском, балкарском, русском и даже на азербайджанском. Лучших чтецов определило компетентное жюри, состоящее из известных деятелей культуры республики, филологов и писателей. Победителей наградили грамотами и памятными подарками.