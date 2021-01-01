В Республиканской детской библиотеке имени Бекмурзы Пачева сегодня начались традиционные чтения





Проводят их последние 15 лет и посвящают кабардинскому поэту, чьим именем назвали библиотеку. Литературную акцию приурочили ко дню рождения Пачева. Он появился на свет 18 января 1854 года и создал произведения, которые стали классическими. В недалеком прошлом читатели библиотеки знакомились с книжной выставкой, встречались с писателями и родственниками поэта, декламировали стихи, цитировали афоризмы. В нынешнем году из-за сложной эпидемиологической обстановки «Пачевские чтения» решили перевести в онлайн. Увидеть выступления юных чтецов, а также поэтический флешмоб «Последний из джегуако» и видеопрезентацию можно на сайте библиотеки или на ее странице в «Инстаграме». «Пачевские чтения» продлятся до 25 января. Участвовать могут все желающие.