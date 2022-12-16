В Республиканской библиотеке для слепых подвели итоги конкурса “Лучший читатель”

Отметили заслуги тех, кто по-настоящему предан литературе… В Республиканской библиотеке для слепых подвели итоги конкурса среди читателей.
Это уже традиционная акция: проводят ее шестой раз. К концу года сотрудники специализированного учреждения культуры оценивают активность пользователей, которых здесь – больше 60-ти. Среди них есть и подростки, и люди на заслуженном отдыхе.
В итоге в этом году в номинации “Старейший читатель” победил Хасанби Акежев. Лучший пользователь “говорящей” книги – Абдуллах Бегиев. А Владимира Попова признали самым активным читателем произведений, изданных в системе Брайля.
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