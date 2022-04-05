В Республиканкой клинической больнице появились новые диагностические аппараты

Других аневризм нет. Для пациентки, перенесшей сложную операцию на головном мозге, эти данные крайне важны. Получили их с помощью нового 128-срезового компьютерного томографа. Аппарат, который может детально определять стадии болезни, появился в Республиканской клинической больнице в конце 21 года. В государственных медицинских учреждениях Кабардино-Балкарии это единственный подобный. А экстренные больные сюда поступают чаще всего: с травмами после ДТП, с инсультами, реанимационные пациенты. Обследуют здесь и планово. Томограф, который поступил по нацпроекту «Здравоохранение», позволяет проводить сложнейшие исследования. К примеру, с его помощью можно оценить перфузию головного мозга, то есть особенности кровотока в тканях, что до недавнего времени здесь было невозможно. Чтобы работать с этим устройством, врачи прошли специальное обучение. Так же, как и те, кто трудится за магнитно-резонансным томографом. Этот аппарат для больницы тоже новый. Он позволяет изучать любую часть человеческого организма. Сейчас здесь обследуют 70-летнюю женщину с подозрением на новообразование в брюшной полости. Стоимость двух новых устройств – около 150 млн рублей. Всего за два месяца на них провели уже больше 700 обследований. По данным Минздрава Кабардино-Балкарии, еще в 13-м году в государственных медучреждениях региона не было ни одного аппарата для КТ или МРТ. Сегодня современное диагностическое оборудование высокого класса есть во всех ключевых лечебных организациях республики.