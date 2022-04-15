В реку Черек выпустили 45 тысяч мальков молодой форели

В реку Черек выпустили молодую форель. Около 45 тысяч мальков вырастили на заводах госучреждения «Главрыбвод». Искусственное воспроизводство водных биоресурсов в Кабардино-Балкарии предусмотрено проектами строительства и эксплуатации каскада Нижне-Черекских ГЭС и Верхнебалкарской малой станции. Мальков выпускают каждый год, и это не единственный пункт в плане по сохранению природных ресурсов такого типа. Плотины ГЭС оборудовали рыбоходами, которые позволяют Особям свободно проходить на нерестилища.