В реку Черек Балкарский выпустили около 170 тысяч мальков каспийского лосося

Это уже третий этап восстановительных работ, сообщили в региональном филиале компании «Русгидро».
До этого реки республики пополнили около 900 тысяч особей. Рыбу выпускают в реки, чтобы компенсировать ущерб, который работа гидроэлектростанций наносит окружающей среде. Места определяют заранее на основе научных исследований. Мальков выращивают целый год на форелевом заводе, а после отправляют в свободное плавание.
В прошлые годы в водоемы республики уже выпустили больше четырех миллионов особей ценных видов. В процессе участвуют не только представители Кабардино-Балкарского филиала «Русгидро», но и специалисты окружного управления Федерального агентства по рыболовству.
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