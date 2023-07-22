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В реку Черек Балкарский выпустили около 170 тысяч мальков каспийского лосося

В реку Черек Балкарский выпустили около 170 тысяч мальков каспийского лосося

22.07.2023 | 08:58
Это уже третий этап восстановительных работ, сообщили в региональном филиале компании «Русгидро». До этого реки республики пополнили около 900 тысяч особей. Рыбу выпускают в реки, чтобы компенсировать ущерб, который работа гидроэлектростанций наносит окружающей среде. Места определяют заранее на основе научных исследований. Мальков выращивают целый год на форелевом заводе, а после отправляют в свободное плавание. В прошлые годы в водоемы республики уже выпустили больше четырех миллионов особей ценных видов. В процессе участвуют не только представители Кабардино-Балкарского филиала «Русгидро», но и специалисты окружного управления Федерального агентства по рыболовству.   https://t.me/vestikbr
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