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В реки КБР выпустили около миллиона мальков каспийского лосося

В реки КБР выпустили около миллиона мальков каспийского лосося

15.11.2022 | 17:26
Почти миллион мальков каспийского лосося выпустили в этом году в реки Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. Выпускают их, чтобы восполнить водные биоресурсы, которые могут уменьшаться в результате работы ГЭС, в частности, Нижне-Черекского каскада. Такую работу из года в год ведут в компании “РусГидро”. Молодь каспийского лосося пополнила в этом году реки Баксан, Черек, Нальчик, Хасаут и Чегем. Это особо ценный вид рыбы, занесенный в Красную книгу России. Особей выращивают в Северо-Кавказском филиале госучреждения “Главрыбвод”. По информации федерального агентства, практика выпуска мальков в реки Северного Кавказа носит долговременный характер и будет продолжена и в дальнейшем.   https://t.me/vestikbr
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