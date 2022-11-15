В реки КБР выпустили около миллиона мальков каспийского лосося

Почти миллион мальков каспийского лосося выпустили в этом году в реки Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. Выпускают их, чтобы восполнить водные биоресурсы, которые могут уменьшаться в результате работы ГЭС, в частности, Нижне-Черекского каскада.
Такую работу из года в год ведут в компании “РусГидро”. Молодь каспийского лосося пополнила в этом году реки Баксан, Черек, Нальчик, Хасаут и Чегем. Это особо ценный вид рыбы, занесенный в Красную книгу России.
Особей выращивают в Северо-Кавказском филиале госучреждения “Главрыбвод”. По информации федерального агентства, практика выпуска мальков в реки Северного Кавказа носит долговременный характер и будет продолжена и в дальнейшем.
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