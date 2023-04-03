В реки КБР выпустили 600 тысяч мальков

Мальков выращивают на рыбзаводе до годовалого возраста. Вес каждого может достигать 20 граммов. В этом году в водные артерии собираются выпустить около миллиона особей каспийского лосося. Это особо ценный вид, занесенный в Красную книгу России.
Численность снижается из-за загрязнения воды, браконьерства, а также из-за строительства гидроэлектростанций.
Именно поэтому гидроэнергетики пополняют запасы. Добавим, что в предыдущие годы филиал компании «РусГидро» совместно с Северо-Кавказским управлением Росрыболовства отправил в реки республики примерно четыре миллиона мальков.
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