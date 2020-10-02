В реки Кабардино-Балкарии выпустили мальков форели

В реку Терек и ее притоки выпустили еще 200 тысяч мальков краснокнижной форели, иначе эту рыбу еще называют каспийский лосось, сообщили в компании «Русгидро».

Мальков выращивают до 12 месяцев. В реку выпускают, когда они достигают веса около 20 граммов. Восполняет ресурсы Кабардино-Балкарский филиал «Русгидро». Это необходимо, чтобы восстановить биобаланс, нарушенный из-за работы ГЭС на реках республики. Рыбу выпускают ежегодно. С 2014-го в Терек уже отправили больше двух миллионов мальков форели. До конца нынешнего намерены выпустить еще около 400 тысяч. В процессе участвуют также сотрудники Северо-Кавказского управления Росрыболовства. В релизе отмечается, что энергетики не только пополняют биоресурсы. В плотинах каскада Нижне-Черекских ГЭС оборудованы рыбоходы, которые позволяют обитателям рек свободно проплывать на нерестилища.