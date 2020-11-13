В реки Кабардино-Балкарии выпустили мальков форели

Энергетики республики выпустили в реку Терек и ее притоки 110 тысяч мальков краснокнижной форели. Как сообщили в филиале «Русгидро», эта акция — завершающий этап мероприятий по зарыблению рек Терек, Черек и Малка в 2020 году. Всего за 11 месяцев в естественную среду обитания на территории КБР выпущен почти миллион штук молоди. Исчезающий вид, также известный под названием «каспийский лосось», занесен в Красную книгу. Мальков выращивают на форелевом заводе до 12 месяцев. Когда же особи достигают веса 13-20 граммов, их можно отправлять в реки. Искусственное воспроизводство водных биоресурсов в Кабардино-Балкарии предусмотрено проектами строительства и эксплуатации Каскада Нижне-Черекских и Верхнебалкарской малой ГЭС. Таким образом сохраняется экологический баланс рек. Зарыбление производится ежегодно, за 6 лет уже выпущено более 2,5 миллионов мальков ценных пород. Также, чтобы не нарушать природное равновесие, плотины гидроэлектростанций оборудованы рыбоходами, которые позволяют особям свободно проходить на нерестилища, отмечают в филиале.