В реки Кабардино-Балкарии выпустили 300 тысяч мальков каспийского лосося, сообщили в компании «РусГидро». Их распределили по таким водным артериям как Баксан, Терек, Черек, Чегем, Малка. Места определили заранее – на основе данных по исследованию горных рек, а мальков вырастили специально – на форелевом заводе. Это первый этап работ нынешнего года по восполнению водных биоресурсов, которые могут сокращаться из-за работы ГЭС. В 2022-м в реки Кабардино-Балкарии намерены выпустить больше двух миллионов особей рыбы ценных пород.