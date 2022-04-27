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В реки Кабардино-Балкарии выпустили 300 тысяч мальков каспийского лосося

В реки Кабардино-Балкарии выпустили 300 тысяч мальков каспийского лосося

27.04.2022 | 17:13
В реки Кабардино-Балкарии выпустили 300 тысяч мальков каспийского лосося, сообщили в компании «РусГидро». Их распределили по таким водным артериям как Баксан, Терек, Черек, Чегем, Малка. Места определили заранее – на основе данных по исследованию горных рек, а мальков вырастили специально – на форелевом заводе. Это первый этап работ нынешнего года по восполнению водных биоресурсов, которые могут сокращаться из-за работы ГЭС. В 2022-м в реки Кабардино-Балкарии намерены выпустить больше двух миллионов особей рыбы ценных пород.
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