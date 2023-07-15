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В региональном управлении ФАС наградили лучших сотрудников

В региональном управлении ФАС наградили лучших сотрудников

15.07.2023 | 11:23
Торжественное собрание провели в честь профессионального праздника работников ведомства, который отмечают 14 июля. Появился этот особый день в календаре в 2015-м, а сама служба заработала в современной России в 90-м году. Тогда и создали Госкомитет по антимонопольной политике. Ныне служба контролирует соблюдение законодательства на товарных и финансовых рынках, в сфере госзакупок и рекламы, в других областях. Руководитель регионального управления ФАС Анна Кумахова рассказала о достижениях ведомства и поздравила коллег с Днем работника антимонопольных органов. Благодарственные письма в профессиональный праздник получили восемь работников Антимонопольной службы.   https://t.me/vestikbr
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