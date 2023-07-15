В региональном управлении ФАС наградили лучших сотрудников

Торжественное собрание провели в честь профессионального праздника работников ведомства, который отмечают 14 июля.
Появился этот особый день в календаре в 2015-м, а сама служба заработала в современной России в 90-м году. Тогда и создали Госкомитет по антимонопольной политике.
Ныне служба контролирует соблюдение законодательства на товарных и финансовых рынках, в сфере госзакупок и рекламы, в других областях. Руководитель регионального управления ФАС Анна Кумахова рассказала о достижениях ведомства и поздравила коллег с Днем работника антимонопольных органов.
Благодарственные письма в профессиональный праздник получили восемь работников Антимонопольной службы.
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