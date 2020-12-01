В региональном отделении ПФР напоминают -граждане, у которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, могут выйти на пенсию досрочно





Для женщин это 50 лет, для мужчин – 55. Льгота предоставляется только одному из родителей, при этом должны быть соблюдены следующие условия: воспитание ребенка-инвалида до достижения им восьми лет, а также наличие необходимого страхового стажа. Для матери он составляет 15, а для отца – 20 лет. При этом неважно, в каком возрасте у ребенка признали стойкое нарушение здоровья.

В фонде добавили, что если родитель не работает, но при этом ухаживает за ребенком с ограничениями по здоровью, то этот период засчитают в страховой стаж, чтобы в будущем человек мог получать пенсию.