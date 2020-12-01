В региональном отделении ПФР готовы подтвердить статус гражданина предпенсионного возраста





По запросу там выдадут соответствующую справку. Такую услугу фонд оказывает уже почти два года. К категории предпенсионеров относятся женщины в возрасте 55-ти и мужчины от 60-ти лет. Они могут пользоваться определенными льготами, которые предоставляет государство.

Статус человека предпенсионного возраста можно подтвердить разными способами: пойти в отделение ПФР, воспользоваться сайтом ведомства или Единым порталом госуслуг, обратиться в МФЦ или к работодателю.