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В региональном Минпросвещении заседала Комиссия по делам несовершеннолетних при правительстве республики

В региональном Минпросвещении заседала Комиссия по делам несовершеннолетних при правительстве республики

24.12.2021 | 16:08
Один из вопросов повестки дня – подвести итоги рейдов в городах и районах. В ходе заседания вице-премьер Марат Хубиев отметил: защищать права детей и не допускать правонарушений в этой среде – задачи, которые находятся на особом контроле Главы и правительства Кабардино-Балкарии… О профилактических акциях рассказал зам_министра просвещения Ачемез Мокаев. Он обратил внимание на недочёты в работе муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и в целом рассказал о том, что сделано. На встрече подчеркнули, что необходимо усилить контроль за работой комиссий на местах, а также более тщательно анализировать их деятельность.
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