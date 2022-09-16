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В РДКБ идет масштабная реконструкция

В РДКБ идет масштабная реконструкция

16.09.2022 | 15:28
Детская больница в Дубках, которую жители республики знают, как РДКБ, с недавних пор стала Республиканским детским клиническим многопрофильным центром. Сменилось не только название. Здесь идет масштабная реконструкция. Капитальный ремонт должен полностью преобразовать лечебное учреждение. Ремонт сразу несколько блоков центра начался в начале года. Это стало возможным после встречи Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с премьером страны Михаилом Мишустиным в 2021 году. Из резервного фонда Правительства России региону выделили 125 миллионов рублей. На эти средства заменили кровлю, оконные блоки, двери, тепло- и энергокоммуникации. Обновили стены и напольное покрытие. Особое внимание фасаду здания. Теперь он яркий и современный. Но главное – сама больница становится функциональней. В июне руководитель региона оценил ход ремонтных работ. После посещения больницы Казбек Коков принял решение о выделении дополнительных средств. 73 млн рублей из республиканского бюджета направили на ремонт второго корпуса – здания бывшего Перинатального центра. Ремонт больницы еще продолжается, но уже практически завершены работы в нескольких блоках. Здесь созданы комфортные палаты с отдельными санузлами, зоны ожидания, а также консультативные кабинеты. Кроме того, в каждом отделении установили кислородную разводку и новую систему вентиляции. Для центра это серьезный шаг вперед, потому как теперь есть возможность проводить здесь высокотехнологичные операции. Новые отделения, ремонт в которых уже закончен, заработают в октябре. Реконструкцию всего учреждения строители планируют завершить к концу года. Тогда больница станет одним из крупнейших в СКФО медицинских центров по оказанию высококвалифицированной помощи детям.
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