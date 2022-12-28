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В рамках шефской помощи КБР восстанавливает детские зоны отдыха в Скадовске Херсонской области

В рамках шефской помощи КБР восстанавливает детские зоны отдыха в Скадовске Херсонской области

28.12.2022 | 16:00
В Херсонской области появляются новые детские площадки. Происходит это благодаря реализации поручений Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Напомним, наш регион оказывает шефскую помощь Скадовскому району Херсонской области. В детском саду “Колокольчик” в городе Скавдовске теперь есть новая многофункциональная детская площадка. Карусель, качели, горка, песочница и другие элементы сделаны из яркого и прочного пластика, конструкции для силовых упражнений – металлические, а лестницы и опоры – деревянные. На земле – специальное резиновое покрытие, которое убережет детей от травм. Это современная игровая площадка, созданная по самым высоким стандартам. В Скадовске начали создавать еще одну зону отдыха для малышей: специалисты сейчас готовят участок во дворе многоэтажного дома. В рамках шефской помощи от Кабардино-Балкарии в ближайшее время в населенных пунктах Скадовск, Каланчак и Антоновка построят три детские площадки.   https://t.me/vestikbr  
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