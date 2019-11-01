В рамках проекта «Государственный час» депутаты Парламента встретились с воспитанниками детской академии творчества «Солнечный город» — 2019.11.27





Общение с молодежью в стенах высшего законодательного органа республики уже стало доброй традицией. Беседа прошла в формате вопросов и ответов. Вначале школьникам рассказали об истории парламента Кабардино-Балкарии и его структуре. Особый акцент сделали на работе Молодежной палаты. У инициативных молодых людей есть возможность активно участвовать в законотворчестве, подчеркнули на встрече. После беседы депутаты пригласили школьников на экскурсию по зданию парламента.