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В рамках празднования 100-летия КБР в Нальчике прошел Республиканский турнир по шашкам

В рамках празднования 100-летия КБР в Нальчике прошел Республиканский турнир по шашкам

08.02.2022 | 10:03
  В турнире приняли участие 36 человек, они были разделены на две группы, основная – в которой играли шашисты старше 18 лет, была сформирована из кандидатов в мастера спорта и 1 взрослых разрядов. В этой группе сыграли 16 человек по круговой системе. Во второй группе были 20 юношей и девушек, возрастной категории 17 лет и младше, игравших по швейцарской системе в восемь микроматчей, из двух партий. Все шашисты играли с контролем по 5 минут. В основной группе места разделились следующим образом: 1 место - Гогичев Казбек 2 место - Аликаев Мухтар 3 место - Чилов Амир Два женских приза: 1 место - Ахаминова Адиса 2 место - Жилова Залина Среди детей: Юноши до 17 лет 1 место - Мафедзов Саид 2 место - Сенов Хамзет 3 место - Халакоев Астемир Девушки до 17 лет: 1 место - Жилова Аделина 2 место - Унич Даниэлла 3 место - Гаунова Илана Юноши до 14 лет: 1 место - Мафедзов Самир 2 место - Вороков Ильяс 3 место - Гусейнов Ибрагим Девушки до 14 лет: 1 место - Татрокова Марьям Победители и призеры награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.  
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