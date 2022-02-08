В рамках празднования 100-летия КБР в Нальчике прошел Республиканский турнир по шашкам

В турнире приняли участие 36 человек, они были разделены на две группы, основная – в которой играли шашисты старше 18 лет, была сформирована из кандидатов в мастера спорта и 1 взрослых разрядов. В этой группе сыграли 16 человек по круговой системе.
Во второй группе были 20 юношей и девушек, возрастной категории 17 лет и младше, игравших по швейцарской системе в восемь микроматчей, из двух партий. Все шашисты играли с контролем по 5 минут.
В основной группе места разделились следующим образом:
1 место - Гогичев Казбек
2 место - Аликаев Мухтар
3 место - Чилов Амир
Два женских приза:
1 место - Ахаминова Адиса
2 место - Жилова Залина
Среди детей:
Юноши до 17 лет
1 место - Мафедзов Саид
2 место - Сенов Хамзет
3 место - Халакоев Астемир
Девушки до 17 лет:
1 место - Жилова Аделина
2 место - Унич Даниэлла
3 место - Гаунова Илана
Юноши до 14 лет:
1 место - Мафедзов Самир
2 место - Вороков Ильяс
3 место - Гусейнов Ибрагим
Девушки до 14 лет:
1 место - Татрокова Марьям
Победители и призеры награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.