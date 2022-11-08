В рамках осеннего призыва военкомат КБР принял группу новобранцев из Урванского района

Осенний призыв продолжается, и республиканский военкомат принял сегодня очередную группу потенциальных новобранцев – больше двух десятков человек. В сборный пункт приехали молодые люди из Урванского района.
Накануне они прошли медкомиссию в районном комиссариате. А в Нальчике призывников ждал углубленный осмотр. Состояние здоровья будущих солдат – главное, на что обращают внимание. Учитывают также, какое образование у молодых людей, есть ли военно-учетные специальности.
Здесь же новобранцы прошли психологическое тестирование. Признанных годными оставляют в сборном пункте до отправки в воинские части.
Перед отправкой молодых людей обеспечат военной формой, средствами личной гигиены, банковскими и сим-картами. Разрешены телефоны без мультимедийных возможностей.
Особое внимание в ходе призыва уделяют профилактике респираторных заболеваний, в том числе ковида. Кампания продлится до конца декабря. Из Кабардино-Балкарии в ряды Вооруженных сил России должны отправить около 800 человек.
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