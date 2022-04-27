В рамках международной акции «Сад памяти» в Атажукино высадили 60 саженцев канадского дуба

Кабардино-Балкария присоединилась к международной акции «Сад памяти». Воспитанники и работники первой кадетской школы села Атажукино высадили 60 саженцев канадского дуба. Основное действо предварила торжественная линейка. Кадеты вышли на нее с фотографиями предков-ветеранов. Более шестисот человек из этого села ушли на фронт, большая часть из них погибла. Акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» при поддержке федерального Минпросвещения. В общей сложности планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной. Затем будет создана общая электронная карта «Сада памяти».