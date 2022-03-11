В рамках госпрограммы «Земский доктор» в КБР до конца года будут трудоустроены 28 врачей

В рамках государственной программы «Земский доктор» в Кабардино-Балкарии до конца года будут трудоустроены 28 врачей, — об этом сообщил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов премьер-министру республики Алию Мусукову в рамках еженедельного заседания Правительства. В 2022 году единовременные компенсационные выплаты получат медицинские работники - врачи, фельдшеры, акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшие в этом году в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек. По 1,5 миллиона рублей получат 7 врачей, переехавших на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки или поселки городского типа, отнесенные к труднодоступным и удаленным территориям. 1 миллион рублей выплатят 11 врачам переехавшим в сельские населенные пункты или поселки городского типа с численностью населения до 50 тысяч человек. 750 тысяч рублей предусмотрены для 10 работников среднего медицинского персонала, которые будут трудоустроены в медорганизациях сельских населенных пунктов, рабочих поселков, либо поселков городского типа, отнесенные к труднодоступным и удаленным территориям. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». В Кабардино-Балкарии по итогам реализации программы "Земский доктор" в 2019-2021 годах в государственные медицинские организации трудоустроено 100 врачей разного профиля. Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выплату денежных средств, так называемых подъемных, врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.