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В рамках дней Республики Адыгея в Нальчике проходят мастер-классы по прикладным видам народного творчества

В рамках дней Республики Адыгея в Нальчике проходят мастер-классы по прикладным видам народного творчества

28.06.2022 | 16:04
Сегодня в Нальчике в Музее изобразительных искусств имени Ткаченко проходит мастер-класс по прикладным видам народного творчества. Его организовали в рамках дней Республики Адыгеи в Кабардино-Балкарии. Народы Кавказа издревле славятся своими мастерами. Их умение веками с трепетом передается из поколения в поколение. Освоить азы мастерства народных умельцев сегодня могли нальчане и гости столицы. На мастер-класс пришли десятки людей разных возрастов. По времени мастер-класс не ограничен. Обучение продолжится, пока в импровизированной мастерской остаются желающие прикоснуться к ремеслу. Напомню, в этом году Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Адыгея празднуют 100-летие государственности. Совместные мероприятия посвящены юбилейным датам.   https://t.me/vestikbr  
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