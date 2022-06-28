В рамках дней Республики Адыгея в Нальчике проходят мастер-классы по прикладным видам народного творчества

Сегодня в Нальчике в Музее изобразительных искусств имени Ткаченко проходит мастер-класс по прикладным видам народного творчества. Его организовали в рамках дней Республики Адыгеи в Кабардино-Балкарии.
Народы Кавказа издревле славятся своими мастерами. Их умение веками с трепетом передается из поколения в поколение. Освоить азы мастерства народных умельцев сегодня могли нальчане и гости столицы. На мастер-класс пришли десятки людей разных возрастов.
По времени мастер-класс не ограничен. Обучение продолжится, пока в импровизированной мастерской остаются желающие прикоснуться к ремеслу. Напомню, в этом году Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Адыгея празднуют 100-летие государственности. Совместные мероприятия посвящены юбилейным датам.
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