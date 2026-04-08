В рамках акции «Чистая республика» в Нальчике приводят в порядок общественные территории

В Нальчике озеленяют цветочные клумбы, убирают и благоустраивают общественные территории. Работы проводят в рамках региональной акции «Чистая республика».
Только на минувшей неделе задействовали 13 управляющих компаний, которые привели в порядок четыре основных участка города. Специалисты очистили внутридомовые территории от мусора, листвы и грязи, а также провели уборку проездов и зон отдыха. Особое внимание – внешнему виду клумб и санитарной обрезке сухих деревьев. Тротуары и проезжую часть улиц ежедневно моют. Для этого используют 5 единиц специализированной техники.
На сегодняшний день в рамках озеленения Нальчика специалисты высаживают розы по улице Балкарской у входа во Дворец спорта. На пересечении Ахохова и Чернышевского, а также на площади четырехсотлетия провели разокучивание декоративных кустарников – это важный агротехнический этап для правильного их развития после зимы.
На других улицах столицы завершили прополку цветников. На главной магистрали города – проспекте Ленина – уже готовят почву для высадки летних цветов.
