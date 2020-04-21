В рамках акции «Сад памяти» в КБР высадили свыше 20 гектаров новых лесов

За первый месяц акции «Сад памяти» в Кабардино-Балкарии высадили больше 60 тысяч деревьев, сообщает пресс-служба Минприроды КБР. Новые саженцы растут по всей республике – на землях лесного фонда и в населенных пунктах.

Акцию проводят с соблюдением всех защитных мер в условиях действия ограничений по коронавирусу. Чтобы сократить ручной труд при больших объемах, применяют специальные машины, отмечают в министерстве.

Принять участие в акции можно, и не выходя из дома, говорят организаторы. Тем, кто живет в частном доме или находится на даче, предлагают посадить дерево у себя на участке и разместить фото в соцсетях, пометив хэштегом #СадПамятиДома. Свое дерево также можно отметить на интерактивной карте на сайте проекта, там же рассказать, кому посвящается высаженное растение, и получить электронный сертификат, свидетельствующий о событии.

Акцию «Сад памяти» проводит общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Поддержку оказывает Фонд президентских грантов. Конечная цель – высадить в этом году 27 миллионов деревьев, которые будут напоминать потомкам о защитниках Родины, погибших в годы войны.