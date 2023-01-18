В районе села Заюково ремонтируют мост через реку Баксан.

Сотрудник Управления дорожного хозяйства Назир Масаев рассказывает о мосте, который находится недалеко от села Заюково. Он однополосный, покрытие – из металлических пластин, а соединения деревянные.
Пропускная способность – низкая, конструкции устарели морально и физически, а потому решено их основательно обновить. Пока мост капитально ремонтируют, движение организовали по временному, причем в обе стороны.
Мост собираются расширить. Его сделают двухполосным с асфальтовым покрытием и добавят пешеходную зону. Фундамент будет бетонным, а балки – с высокой прочностью. Рядом находится заюковская Районная больница. Работники отмечают, что реконструкция моста позволит скорой помощи быстрее реагировать на вызовы.
Ремонтируют сельский мост в рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Завершить работы планируют осенью этого года.
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