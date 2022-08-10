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В районах КБР сейчас заготавливают корма для крупного рогатого скота на зиму

В районах КБР сейчас заготавливают корма для крупного рогатого скота на зиму

10.08.2022 | 15:55
Аграрии Кабардино-Балкарии заготавливают корма для сельхозживотных. По данным профильного министерства, по республике для успешного проведения зимне-стойлового периода необходимо 900 тысяч тонн кормовых единиц. На сегодня есть уже третья часть. Подготовку к зимне-стойловому периоду содержания скота на одном из чегемских сельхозпредприятий начали еще в июне. Лето жаркое, дефицит осадков, посевы под кормовые культуры и естественные травы отходят быстро. И надо успеть заготовить как можно больше сена, соломы, сенажа. Но у чегемцев есть козырь – орошаемые участки. И высококачественные сорта кормовых культур. Заявка чегемцев попала в реестр Минсельхоза России в рамках реализации госпрограммы по развитию мелиорации. Получив одобрение и финансовую поддержку государства, проект по созданию мелиоративной сети реализовали. И вот результат – зеленеющее поле на выжженном солнцем участке. Затраты на монтаж оросительной системы были немалые – около 25 миллионов рублей, но они окупятся через несколько лет, рассчитывают в хозяйстве. В рационе сельхозживотных значительное место занимают сочные корма, в том числе силос, заготовкой которого тоже сейчас заняты на предприятии. Для консервирования зеленой массы здесь создали все необходимые условия. Помимо этого, уже есть несколько тысяч рулонов сена и соломы, осенью будет кукуруза. По данным аграрного ведомства, в целом по республике для скота необходимо 900 тысяч тонн кормовых единиц. На сегодня есть уже третья часть. Как правило, погода в республике позволяет заготавливать пищу для сельхозживотных до середины октября.
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