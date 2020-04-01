В районах КБР реставрируют памятники солдатам Великой Отечественной войны

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы в разных уголках Кабардино-Балкарии реставрируют монументы защитникам Родины.

В Чегемском районе – 11 памятников павшим в годы Великой Отечественной. Один из них – в центре Чегема. Поблизости братская могила, где покоятся останки 41 неизвестного солдата. На шести мемориальных плитах высечены имена более 400 чегемцев, сложивших головы на полях сражений. Реставрационные работы сейчас — на стадии завершения. Обновляют сам обелиск, а также плиты и надписи, благоустраивают территорию. Предстоит отремонтировать чашу Вечного огня и заменить осветительные приборы. Все работы в чегемской райадминистрации планируют завершить в ближайшие дни.

В Баксанском районе полным ходом идет благоустройство территории вокруг памятника защитникам Высоты-910, где в 1942 г. шли кровопролитные и ожесточённые бои.

В настоящее время здесь практически завершены работы по устройству подъездных путей. По плану предусматривается установка фонарных элементов за счет подпитки солнечных батарей, высадка новых деревьев. Благоустройство легендарной Высоты-910 завершится к 9 мая, сообщили в администрации района.