В пятой школе Чегема открыли зал для занятий дзюдо

Проект «Дзюдо в школу» ориентирован на приобщение учащихся к изучению основ этой борьбы, на создание условий для физического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения, говорили на торжественном открытии зала дзюдо в пятой школе Чегема. Собравшиеся выразили уверенность, что новый спортивный объект вырастит в своих стенах новых чемпионов. Для маленького города это очень значимый шаг в большой спорт, подчеркнул вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, курирующий реализацию профильных программ в целом по стране. Он высказал напутствия в адрес юных дзюдоистов и их тренеров. Инициатор открытия секции в Чегеме – заслуженный мастер спорта России, заместитель генерального директора общества «Локомотив» Алим Гаданов. Он считает, что программа «Дзюдо в школу» очень важна. Благодаря ей через несколько лет в каждом общеобразовательном учреждении страны должны появиться занятия дзюдо… После торжественной церемонии юные спортсмены приступили к тренировкам. До этого многие ребята ездили в спортзалы Нальчика. Теперь они смогут совершенствовать свои умения рядом с домом.