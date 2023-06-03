В Пятигорске стартовала первая образовательная программа корпоративного университета «Эльбрус»

С приветственным словом к участникам обратились директор Центра знаний «Машук», заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Антон Сериков, директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Азамат Тлисов, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, представители аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО. Цель программы - повышение уровня профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих. Это делается для того, чтобы качество работы с людьми в администрациях и министерствах стало лучше. В числе участников - руководители сельских администраций, сотрудники районных муниципалитетов, всего больше 70 служащих. Их научат работать в команде, быть эффективнее, помогут выявить свои сильные и слабые стороны и усовершенствоваться. Они смогут лучше планировать и организовывать работу, создавать полезные для жителей республики проекты, научатся держать с ними обратную связь. В Послании Федеральному собранию в феврале этого года наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил огромную роль местного самоуправления в решении проблем граждан, подчеркнул важность его развития. Рост доходов республики позволяет делать это системно, путем повышения их квалификации с помощью образовательных программ. Глава КБР Казбек Коков ответил на вопросы участников программы, курс которой включает лекции, дискуссии и занятия по командной проектной работе в области ключевых направлений развития региона. Пожелал им успехов и эффективной работы. В завершение высадили голубые ели в Саду регионов Центра знаний «Машук». Казбек Коков поблагодарил Российское общество «Знание», лично Антона Серикова за поддержку нашей республики в реализации проекта создания Корпоративного университета «Эльбрус».