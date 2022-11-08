В Псынабо строят школу на 150 мест

Вместо старого корпуса – новый… В Псынабо начали строить здание школы на 150 мест. Работы ведут в рамках реализации нацпроекта «Образование».
Возводят корпус на месте прежнего, 50-х годов постройки. Капитального ремонта там никогда не было. Со временем помещения настолько обветшали, что здание признали аварийным и снесли... По проекту образовательное учреждение будет располагаться на двух этажах. Здесь создадут кабинеты для занятий и отдыха, актовый зал, пищеблок и мастерские. К работам приступили совсем недавно – в начале ноября.
Дети Псынабо продолжают учиться в соседнем корпусе. Его построили в 98-м году. Как сообщили в школе, здание должны капитально отремонтировать в будущем году.
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