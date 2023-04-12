В Псынабо создают пристройку к школе на 150 мест

Работы ведут в рамках нацпроекта «Образование».
Здание возводят на месте старого, которое построили в середине прошлого века. Оно не отвечало современным требованиям, и его решили снести… Сейчас в единственном общеобразовательном учреждении Псынабо дети учатся в две смены. Когда пристройку сдадут в эксплуатацию, всех переведут на занятия по утрам.
В новом корпусе станут учиться младшие классы. Остальные продолжат заниматься в основном здании. Завершить весь комплекс работ строители планируют в декабре.
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