В Псыхурее завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса





Прямо в центре Псыхурея благоустраивают территорию. Здесь появился новый спортивный комплекс. Возвели его благодаря действию национального проекта «Демография». Два зала, в том числе большой многофункциональный. Здесь можно заниматься восточными единоборствами, волейболом, баскетболом и даже обучать игре в теннис. Своего часа ждут гимнастические снаряды и боксерские груши. Весь спортивный инвентарь тоже получили по федеральной программе. В тренажерном зале – «доступная среда»: комфортные условия организовали для любителей спорта с ограничениями по здоровью. А еще – административный корпус. Он включает тренерскую, помещение для охраны и актовый зал… Это большое подспорье для тех, кто воспитывает в селах чемпионов. В этом селе первые шаги делал знаменитый российский борец Анзор Уришев. Под руководством отца многократный чемпион России и Европы, заслуженный мастер спорта усердно шел к своим победам. Оттачивать мастерство в новом зале готовы и тренер, и воспитанники. Первые занятия уже не за горами. Стремление к победе у ребят есть. Стимулом станут и комфортные условия. Побеждать теперь они просто обязаны, шутит тренер. Зал будет полезен и тем, кто просто хочет поддерживать себя в спортивной форме. В любом возрасте.