В Псыхурее завершают ремонт детского сада

К шкафам осталось прикрепить только дверцы, и они будут готовы служить малышам. Равно как и весь детский сад. Реконструкцию здесь практически закончили, остались мелкие детали. Наводить порядок строителям помогают сотрудники, которым не терпится начать работу в обновленном здании. Его построили ровно 40 лет назад. Все это время поддерживали косметическими ремонтами, но капитального не было никогда – до 23-го года.
Это сейчас помещения сияют чистотой и еще пахнут свежей краской. Но когда подрядчики стали снимать штукатурку, оказалось, что стены в аварийном состоянии. Пришлось сносить и строить новые. Напольное покрытие также оставляло желать лучшего. Его обновили, а потолки сделали навесными. Установили окна и двери. От здания осталась разве что коробка, да крыша – ее меняли несколько лет назад.
К ремонту здания приступили в апреле. Детский сад попал в госпрограмму комплексного развития сельских территорий. На этой неделе ждут оборудование для пищеблока. Повара уже знают, где что установят.
Оборудование вот-вот должны привезти и в группы. Всего их шесть. В каждой появятся компьютер и интерактивная доска. Это единственный детский сад в Псыхурее. Сейчас его посещают около двух сотен малышей. И с каждым годом их становится все больше.
