Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Псыхурее завершают ремонт детского сада

В Псыхурее завершают ремонт детского сада

16.12.2023 | 09:56
К шкафам осталось прикрепить только дверцы, и они будут готовы служить малышам. Равно как и весь детский сад. Реконструкцию здесь практически закончили, остались мелкие детали. Наводить порядок строителям помогают сотрудники, которым не терпится начать работу в обновленном здании. Его построили ровно 40 лет назад. Все это время поддерживали косметическими ремонтами, но капитального не было никогда – до 23-го года. Это сейчас помещения сияют чистотой и еще пахнут свежей краской. Но когда подрядчики стали снимать штукатурку, оказалось, что стены в аварийном состоянии. Пришлось сносить и строить новые. Напольное покрытие также оставляло желать лучшего. Его обновили, а потолки сделали навесными. Установили окна и двери. От здания осталась разве что коробка, да крыша – ее меняли несколько лет назад. К ремонту здания приступили в апреле. Детский сад попал в госпрограмму комплексного развития сельских территорий. На этой неделе ждут оборудование для пищеблока. Повара уже знают, где что установят. Оборудование вот-вот должны привезти и в группы. Всего их шесть. В каждой появятся компьютер и интерактивная доска. Это единственный детский сад в Псыхурее. Сейчас его посещают около двух сотен малышей. И с каждым годом их становится все больше.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных